"كيف استطاعت الصين حصار كورونا وما الأدوية التي استخدمتها؟".. أستاذ بجامعة ووهان يُجيب

كتب- محمد سامي:

تحدث البروفيسور زوابي شني، نائب مدير العناية المركزة والحالات الحرجة بجامهة ووهان، اليوم الإثنين، عن طرق التشخيص الإكلينيكية والاختبارات المعملية، وأن اختبار الـ"بي سي آر" يصحبه كثير من النتائج غير الدقيقة، وبالذات في الحالات السلبية؛ لذا يجب الاعتماد على عدة تحاليل أخرى؛ منها استخدام (الأجسام المضادة M - G)، وكذلك عدد الخلايا اللمفاوية في الدم، وعامل الـ"دي دامير"، وأن استخدام هذه الاختبارات مجتمعة يزيد من فرصة التشخيص الكاملة.

وأضاف شني، خلال اللقاء الذي جمع كوادر طبية بجامعة مصرية بالكوادر الطبية بجامعة ووهان الصينية؛ أن بعض التحاليل يمكن أن يعطي خلفية عن القدرة المناعية للشخص؛ منها عدد الخلايا الليمفاوية في الدم إذا كان أكثر من 1000 فهذا يعني أن المريض بحالة جيدة، وإذا كان 500 يكون بحالة متوسطة، وإذا كان أقل من 100 فهذا يعني أنه في حالة متريدة.

وتحدث البروفيسور عن وسائل العلاج المتاحة؛ منها عقار "كلوروكوين" Chloroquine)) و"زيثروماكس" (Zithromax)، وأن هذين الدوائين معًا قد أثبتا فاعليتهما وسيطرا على الفيروس خلال خمسة أيام علاج، موضحًا أن بعض الأعشاب الطبية الصينية، واستخدام الإبر الصينية كان له بعض الفاعلية.

وتابع شني بأنه تم استخدام عديد من مضادات الفيروسات؛ ولكن لم تثبت كفاءة عالية.