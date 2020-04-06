القوى العاملة: الإمارات تعفي أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية 2020

كتب - يوسف عفيفي:

قالت حنان شاهين الملحق العمالي بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، إن الحكومة الإماراتية وجهت بإعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية 2020.

,تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارة مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي نفس السياق، وبحسب بيان، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات عددا من الإجراءات لتمكين العامل الأجنبي من مغادرة الدولة والعودة إلى البلد الأم، تمثلت في عدة نقاط كالتالي:

- تحديد مدة الإجازة بتوقيع نموذج ملحق إضافي مؤقت لعقد العمل خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية بسبت فيروس كورونا المستجد والموقع الالكتروني للوزارة.

- حجز تذكرة سفر العامل (ذهاب وعودة ) وتسليمها له.

- تستمر العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، وتعتبر الإجازة المبكرة، إجازة غير مدفوعة الأجر مع احتفا العامل بما تبقى له من مستحقات مقررة وفق قانون علاقات العمل.

- تنتهي الإجازة المبكرة بعودة العامل مباشرته للعمل بعد انتهاء فترة الإجراءات الاحترازية.

- سيتم تمديد اقامات العمال العائدين إلى بلدانهم تلقائيا في حال انتهاء إقاماتهم وهم خارج الدولة.

يأتي ذلك في إطار متابعة الوزير، اليومية لأحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد تداعيات فيروس "كورونا"،(كوفيد19) لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل.