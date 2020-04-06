ننشر توصيات "نقل النواب" بشأن حظر التجوال والانتقال بين المحافظات

كتب- أحمد علي:

ناقشت لجنة النقل بمجلس النواب برئاسة هشام عبدالواحد، اليوم الاثنين، ما عرض عليها من مقترحات تقدم بها النواب، بما يتعلق بمشكلات سير سيارات النقل أثناء حظر التجوال والانتقال بين المحافظات.

كما ناقشت اللجنة مقترح مقدم من النواب، بشأن ضرورة التعقيم المستمر للبضائع المستوردة والأرصفة والمواني ومعدات الشحن.

وأوصت اللجنة، بضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري لحل هذه المشكلات، كما أوصت بالحرص على التعقيم المستمر للبضائع المستوردة والأرصفة والمواني ومعدات الشحن فضلا عن قيامها بحل عدد من مشكلات المواطنين في خصوص تطبيق الحظر.

وقدمت اللجنة تلك التوصيات إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب فور مناقشتها من اللجنة.

يذكر مجلس النواب تبنى "آلية مرنة مؤقتة"، لمواجهة فيروس كورونا، بالاعتماد على رؤساء اللجان النوعية بحسب اختصاص كل لجنة.