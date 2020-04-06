تنقل الفيروس.. برلمانية تطالب وزير التنمية بإزالة عربات الطعام المتنقلة

كتبت - ميرا إبراهيم:

ناشدت النائبة، مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وزير التنمية المحلية، بضرورة التصدي لوحدات الطعام المتنقلة، والعربات التي تقدم المأكولات الشعبية في مواقف السيارات، وتسببها في زيادة فرصة انتقال فيروس كورونا بين المواطنين، نتيجة عدم نظافة الأدوات المقدمة فيها الطعام للزبائن.

وأوضحت النائبة، في بيان اليوم الاثنين، أن الحكومة قادمة في محاربة أي ظاهرة تساهم في زيادة انتشار الإصابة بالفيروس، ومن بينها ظاهرة وحدات الطعام التي مازالت تقف يوميًا في المناطق الشعبية، دون التأكد من نظافة الأطباق المقدم فيها الطعام، فضلًا عن عدم غسل الأيدي واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية قبل تقديم الطعام او إعداده، والتعامل بشكل مباشر مع الزبائن، فضلا عن تجمع عدد من المواطنين على تلك العربات.

وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة إزالة تلك الوحدات، ومنع وقوفها لحين تجاوز هذه الأزمة، لاسيما وأنها تتمركز في الأحياء التي تمثل بؤرة زحام كالمواقف، والمناطق الشعبية المزدحمة بالسكان.