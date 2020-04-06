البيئة تهيب بالمواطنين عدم إلقاء القفازات والكمامات بالشوارع والأماكن العامة

كتب- محمد نصار:

قالت وزارة البيئة، في بيان لها الاثنين، إنها تهيب بالمواطنين إلى الحرص على عدم إلقاء مخلفات الوقاية من قفازات وكمامات بالشوارع والأماكن العامة، إلى جانب الالتزام بإجراءات الوقاية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزارة الصحة؛ حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، حيث نشرت عددا من الرسائل التوعوية على مواقع التواصل الاجتماعي عن ضرورة إلقائها في الأماكن المخصصة من حاويات وسلات قمامة بعد غسلها وتقطيعها لضمان عدم استعمالها مرة أخرى.

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، التقرير اليومي لجهود فرق ولجان الوزارة من الباحثين البيئين في المتابعة اليومية لمنظومة التخلص الآمن من المخلفات الصلبة البلدية والمخلفات الطبية والحد من بؤر التلوث بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضمن جهود المشاركة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.

ووفق التقرير، بحسب بيان، مرت فرق ولجان الوزارة من الفروع الإقليمية وإدارة التفتيش البيئي، أمس السبت، على 45 منشأة طبية بعدد من المحافظات تشمل مستشفيات ومراكز ومعامل طبية، للوقوف على آليات التعامل الآمن مع النفايات الطبية والتخلص منها بتلك المنشأت أولًا بأول وعدم تكدسها، والتأكد من مطابقة غرفة تجميع النفايات الطبية للاشتراطات، والتزام العاملين بالمنشأة المتعاملين مع النفايات بارتداء مهمات الوقاية حفاظًا على سلامتهم.

ويتم متابعة تلافي أية ملاحظات تم رصدها بالتنسيق مع مديريات الصحة ومسئولي المستشفيات وإدارات المخلفات بالمحافظات.

وكثف جهاز تنظيم وإدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة أعماله في السيطرة على مقالب القاهرة والجيزة للحد من التلوث المحتمل الذي قد ينتج عنها، حيث تم المرور أمس على مقالب القطامية، والوفاء والأمل، والطوب الرملي، وشبرامنت وتبين استقرار الأوضاع بهم واتباع عمليات التغطية.

كما تابعت وحدة الرصد والمتابعة بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، أمس، مستوى نظافة الشوارع ورفع التراكمات بعدد من أحياء القاهرة والجيزة، حيث تم رصد 35 نقطة تراكمات لمخلفات بحي شبرا و25 نقطة أخرى بحي روض الفرج و13 نقطة بحي الهرم، وتم التنسيق الفوري مع هيئتي نظافة وتجميل القاهرة والجيزة لإزالة التراكمات المرصودة والتي تم التعامل معها على الفور.

ورفعت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة ما يقرب من 7079 طنًا مخلفات والتخلص الآمن منها بالمحافظات التي يعمل بها البرنامج (كفر الشيخ / أسيوط / قنا /الغربية)، وتم توعية عمال النظافة بضرورة استخدام مهمات الوقاية وأدوات التطهير أثناء التعامل مع المخلفات حفاظًا على سلامتهم، وطرق استخدامها خاصة في تطهير الحاويات والمعدات وسبل التعامل مع مخلفات الوقاية من كمامات ونظارات حماية وقفازات.