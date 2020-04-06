"ممر لحالات الاشتباه".. 6 توجيهات جديدة من "الصحة" للمستشفيات بشأن كورونا



كتب - أحمد جمعة:

وجهت وزارة الصحة والسكان، جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، بتخصيص ممر خاص بالمستشفى لدخول حالات الاشتباه بأعراض تنفسية، وإجراء فحص يومي صباحي للعاملين قبل التوقيع في دفتر الحضور.

جاء ذلك في خطاب أرسله قطاع الطب الوقائي بالوزارة، الأحد، إلى المديريات الصحية بالمحافظات، وباقي الهيئات والمستشفيات التابعة للوزارة، وإدارة المنشآت الصحية غير الحكومية لتوجيهها للمستشفيات الخاصة.

وطالب الخطاب -الذي حصل مصراوي على نسخة منه- بضرورة التأكد من توافر جميع أدوات الوقاية الشخصية والمطهرات اللازمة للتعامل مع أي حالات مشتبهه أو مؤكدة، وعدم السماح لأي مقدم خدمة طبية بالتعامل مع المرضى إلا بعد التأكد من ارتداء أدوات الوقاية الشخصية المناسبة.

ووجهت الوزارة بتخصيص مراقب من إدارة مكافحة العدوى بالمستشفى؛ للتأكد من التزام أفراد الفريق الطبي بسياسة ارتداء ونزع أدوات الوقاية الشخصية وإبلاغ مدير المستشفى فورا عن أي تجاوزات في تطبيق السياسة.

وأوضح الخطاب أن أي حالة خاضعة للعزل الذاتي من أفراد الفريق الطبي ويثبت عملها بمنشأة خاصة في فترة العزل الذاتي، يقع تحت المساءلة القانونية.