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شاهد شارع قصر العيني وميدان الجيزة بعد ساعات من حظر التجوال (صور)

11:25 م الأحد 05 أبريل 2020
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تصوير- إسلام فاروق:

أظهرت عدسة "مصراوي"، خلو شارع قصر العيني في القاهرة، وميدان الجيزة، من المارة والمواطنين، بعد عدة ساعات من تطبيق قرار حظر التجوال.

وبدأ الأحد، اليوم الـ12 من أيام تطبيق قرار حظر التجوال، في محافظات الجمهورية، في إطار إجراءات الحكومة لمواجهة تفشي فيروس "كورونا المستجد".

حظر التجوال شارع القصر العيني ميدان الجيزة فيروس كورونا

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