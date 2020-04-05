شاهد شارع قصر العيني وميدان الجيزة بعد ساعات من حظر التجوال (صور)
11:25 م الأحد 05 أبريل 2020
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
تصوير- إسلام فاروق:
أظهرت عدسة "مصراوي"، خلو شارع قصر العيني في القاهرة، وميدان الجيزة، من المارة والمواطنين، بعد عدة ساعات من تطبيق قرار حظر التجوال.
وبدأ الأحد، اليوم الـ12 من أيام تطبيق قرار حظر التجوال، في محافظات الجمهورية، في إطار إجراءات الحكومة لمواجهة تفشي فيروس "كورونا المستجد".
الخبر التالى:الأزهر يعلن تدشين صفحة رسمية للإمام الأكبر على "فيسبوك"
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
1173
عدد المصابين
-
247
عدد المتعافين
-
78
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
1267631
عدد المصابين
-
261134
عدد المتعافين
-
69304
عدد الوفيات
إعلان