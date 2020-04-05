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إنهاء خدمة عامل بأوقاف المنوفية فتح المسجد أمام المصلين لأداء صلاة الظهر

10:38 م الأحد 05 أبريل 2020
إنهاء خدمة عامل بأوقاف المنوفية فتح المسجد أمام المصلين لأداء صلاة الظهر

وزير الأوقاف محمد مختار جمعة

كتب- محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنهاء خدمة "علي سالم عبدالنعيم علي" عامل بمديرية المنوفية، لفتح مسجد المريس بناحية دروة مركز أشمون وقت الأذان، وترك المسجد للرواد لأداء صلاة الظهر.

ووجه وزير الأوقاف، مديرية المنوفية بتحرير المحضر الإداري رقم (8690) ضد المذكور.

وأكد وزير الأوقاف، في بيان له الأحد، أن الوزارة ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات إغلاق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.

مختار جمعة وقف عامل فتح المسجد فيروس كورونا وزارة الأوقاف

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