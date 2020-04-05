"راعي ضميرك".. حملة من إرادة جيل ضد جشع التجار
كتبت- ميرا إبراهيم:
أعلن محمد تيسير مطر، الأمين العام لحزب إرادة جيل، وأمين الشباب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن الحزب دشن حملة تحت عنوان "راعي ضميرك" موجهة ضد جشع التجار.
وأكد أن الهدف الرئيسي من الحملة، حث التجار على عدم المغالاة في أسعار السلع، وعدم إخفاءها والبعد عن استغلال أزمة فيروس "كورونا".
وقال مطر إن جميع شباب الحزب وأمانات المحافظات يشاركون فى تلك الحملة من خلال التواجد في الاسواق والتوعية بأهمية الوقوف بجانب المواطن.
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