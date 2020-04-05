"تحليل الطفل سلبي".. تفاصيل أول ولادة لمتعافية من كورونا (صور)

كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور رضا النجار، استشاري أمراض النساء والتوليد، تفاصيل عملية الولادة التي أجراها لسيدة تعافت قبل يومين من فيروس كورونا المستجد، وخرجت من مستشفى إسنا للعزل.

وقال "النجار" في تصريحات لمصراوي، الأحد، إنَّه كان يتابع حالة السيدة قبل أسبوعين وحينها كانت في آخر الشهر التاسع للحمل، واشتبه في إصابتها بالفيروس بعد مخالطتها لشخص آخر مصاب من أهلها، وبعد إجراء الفحوصات تأكدت إيجابية تحاليلها وتم نقلها إلى مستشفى العزل وظلّت هناك لمدة 9 أيام.

وأوضح أنه كان يتابع حالتها داخل مستشفى العزل، وبعد أن أثبتت التحاليل تعافيها خرجت يوم الجمعة الماضية وجرى تجهيزها لإجراء عملية الولادة داخل مستشفى الغردقة العام، مضيفًا: "اليوم خضعت لعملية الولادة صباحا، وخدنا إجراءات خاصة لأنها كانت في عدوى فيروسية وتم توفير غرفة عمليات مناسبة في مستشفى الغردقة العام، وسبق أن شكلنا لجنة منذ يومين لوضع الخطوات التي نتخذها من قبل دخول المريض للمستشفى".

وأشار النجار إلى أن الفريق الطبي تكون برئاسته ووجود طبيب تخدير وطبيب أطفال و3 مساعدين من الفريق الذي يعمل معه، مضيفًا: "هدفنا أن تكون الأم في حالة جيدة، وكذلك الجنين أيضا، مع حماية الفريق الطبي الذي يعمل معه، وكنا مجهزين دم وتجهيزات طبية أخرى تحسبا لأي اعتبارات، والحمد لله العملية كانت ماشية سلسلة والحالة خرجت كويسة دون تعب".

وقال إنه كان مفترضًا أن تجرى هذه العملية منذ 10 أيام لولا إصابة السيدة بالفيروس: "السيت كانت متجاوبة هي وزوجها وأهلها وبعد العزل خرجت سلبية وأتت للولادة مباشرة".

واعتبر النجار حالة الولادة بأنها أول حالة لأم تحمل فيروس كورونا المستجد في مصر، وسيتم تسجيلها لدى وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية؛ لمتابعة تغيرات الفيروس على الأم ومدى تأثيره على الجنين وستكون محل دراسة، موضحًا أن حالة الطفل الذي تم إطلاق اسم "أدم" عليه وكذلك الأم جيدة، وتم وضع الطفل في غرفة منفصلة عن والدتها وعدم تعريضه للولادة الطبيعية خلال الأيام المقبلة والاعتماد على اللبن الصناعي "تحسبا لاحتمال 1% يتنقله عدوى أو خلافه، وننسق مع أطباء عدوى في هذه الإجراءات".

وتابع: "العملية استمرت حوالي 40 دقيقة.. والطفل أدم جميل وبإذن الله يكون حاجة جميلة وعظيمة".

وأشار النجار إلى سحب عينات pcr لفيروس كورونا من الأم والجنين وإرسالها لتحليلها، وجاءت النتيجة سلبية، ما يعني خلوهما من فيروس كورونا.