قبل الحظر.. وزير النقل يتابع انتظام حركة المترو (صور)

كتب- أسامة علي:

أجرى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، في تمام الساعة 4:30 مساء اليوم، بجولة تفقدية لمحطة الشهداء التبادلية بين الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق لمتابعة انتظام حركة قطارات المترو.

وشاهد الوزير مرور عدد كبير من القطارات على الخطين الأول والثاني، واطمئن على تقليل زمن التقاطر ليصبح بين كل قطار وآخر، مع زيادة عدد القطارات العاملة بالخطوط الثلاثة.

وأوضحت الوزارة في البيان، أنه تم تشغيل 45 قطارًا على الخط الأول و28 على الخط الثاني و11 على الخط الثالث.