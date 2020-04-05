أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

قبل الحظر.. وزير النقل يتابع انتظام حركة المترو (صور)

07:20 م الأحد 05 أبريل 2020
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة

كتب- أسامة علي:

أجرى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، في تمام الساعة 4:30 مساء اليوم، بجولة تفقدية لمحطة الشهداء التبادلية بين الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق لمتابعة انتظام حركة قطارات المترو.

وشاهد الوزير مرور عدد كبير من القطارات على الخطين الأول والثاني، واطمئن على تقليل زمن التقاطر ليصبح بين كل قطار وآخر، مع زيادة عدد القطارات العاملة بالخطوط الثلاثة.

وأوضحت الوزارة في البيان، أنه تم تشغيل 45 قطارًا على الخط الأول و28 على الخط الثاني و11 على الخط الثالث.

مترو الأنفاق حظر التجوال حركة المترو كامل الوزير وزير النقل

الخبر التالى:

طلب إحاطة بشأن ذبح الدواجن بالمحلات والأسواق بالشرقية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1070

    عدد المصابين

  • 241

    عدد المتعافين

  • 71

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1187956

    عدد المصابين

  • 244274

    عدد المتعافين

  • 64055

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة تعلن تفاصيل جديدة عن كورونا في مصر: 103 إصابات و7 حالات وفاة