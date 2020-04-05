ننفرد بنشر الصورة الإجمالية لمشروع الموازنة العامة قبل مناقشتها بالبرلمان

كتبت- ميرا إبراهيم:

حصل "مصراوي" على نسخة من الصورة الإجمالية لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة 2020/2021، والذي أرسلته الحكومة لمجلس النواب، قبل أن تتعطل مناقشته بسبب انتشار فيروس "كورونا".

يذكر أن الصورة الإجمالية لم توزع على أعضاء البرلمان حتى الآن، كما هو متبع.

وطبقًا للصورة الإجمالية لمشروع الموازنة، تم تخصيص 335 مليار جنيه للأجور، بزيادة قيمتها 34 مليار جنيه على العام المالي الحالي بنسبة زيادة 11.3%.

وبلغ العجز الكلي 4320936 جنيهًا، وبلغ الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم 9876625 ليزيد على العام الماضي والذي يبلغ 8209561 جنيهًا.