برلماني يطالب بإرسال مشروع الموازنة عبر "واتس آب" لدراستها

كتبت- ميرا إبراهيم:

طالب النائب محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، بإرسال نسخة من مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، لكل النواب عبر جروب خاص في تطبيق "واتس آب" لكي يستطيع الجميع من المختصين وغير المختصين من النواب الحصول على وقت كاف للعمل عليها، بحسب ما قال.

وقال عطا في رسالته للأمين العام والتي حصل "مصراوي" على نسخة منها، إن ذلك يتيح للجميع أفضل مناقشة لمشروع الموازنة، وفقًا للدستور ولائحة المجلس، مضيفًا: "هذا الأمر من صميم عملكم، وبرجاء عمل اللازم".