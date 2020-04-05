5 مقترحات برلمانية لتفادي الازدحام قبل مواعيد حظر التجول

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب حسن عمر حسنين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بمقترح لحل أزمة الازدحام قبل أوقات حظر التجوال، وكل المظاهر السلبية التي انتشرت مؤخرًا نتيجة الإجراءات الاحترازية التي نفذتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، لمواجهة تفشي فيروس "كورونا".

وقال البرلماني، إنه يجب أن تكون إجراءات الحكومة الاحترازية، متوافقة مع ظروف البلد وطبيعة الشعب المصري وظروف العمل، وأن تساعد في تقليل التجمعات والازدحام، لا أن تكون سببًا في الازدحام وزيادة التجمعات.

وقدم البرلماني، عدة اقتراحات للأزمة، منها تقسيم العمل في الجهات الحكومية على فترتين - فترة صباحية تبدأ من الثامنة صباحًا، حتى الثانية عشر ظهرًا، والفترة أخرى من 1 مساء حتى الخامسة مساء، وزيادة ساعات عمل البنوك وليس تقليصها، على أن يتم تقسيم العمل داخل البنوك إلى فترتين، لتكن عمليات السحب كلها في الفترة الصباحية، والإيداع وخدمة العملاء في الفترة المسائية أو ما إلى ذلك.

واقترح أيضًا، تقليص عدد ساعات الحظر اليومية مع منع كل أشكال التجمعات طيلة اليوم، وحظر كل وسائل النقل الجماعية الخاصة والعامة، وزيادة عدد الركاب أكثر من عدد المقاعد، ويعاقب كل من يخالف.

بالإضافة إلى وقف السفر والانتقال بين المحافظات إلا للضرورة، مع وجود فرق طبية على مداخل المحاظات للكشف على المسافرين والتأكد من درجة حراراتهم.​