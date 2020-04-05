رياح مثيرة للأتربة على القاهرة.. الأرصاد تعلن موعد تحسن الطقس
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كتب- محمد عبدالناصر:
تصوير- علاء أحمد:
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي بدات صباح اليوم بشكل كبير على أغلب محافظات شمال البلاد والقاهرة ستتهى بنهاية اليوم الأحد، لافتًا إلى أن الكتلة الهوائية المؤثرة التي تسببت في ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح ستتغير في فترات الليل، وستهدأ الأتربة.
وأضاف شاهين لمصراوي، بدابة من مساء اليوم ستتراجع درجات الحرارة بشكل ملحوظ عن اليومين الماضيين، موضحا أن درجات الحرارة بداية من غدا الاثنين ستتراوح بين 62 لـ27 درجة على القاهرة و22 على السواحل الشمالية.
وتابع: " يوجد فرص الأمطار ضعيفة وخفيفة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري لسقوط الأمطار، قد تمتد إلى القاهرة".
ونصح شاهين المواطنين بأن يكون تخفيف الملابس بحذر شديد خلال الأيام الحالية نظرا لوجود ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة بشكل سريع.
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