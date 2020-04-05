مدبولي يرأس اجتماع اللحنة الاقتصادية لمتابعة تداعيات "فيروس كورونا"

كتب- محمد غايات:

يرأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة الوزارية الإقتصادية وذلك بحضور الوزراء المعنيين.

ويناقش الاجتماع التأكيد على محزون السلع الغذائية وضبط الأسعار ومنع عمليات الاحتكار من قبل التجار، كما يناقش الاجتماع تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد المصري ومتابعة خطة الدولة لمجابهة داعيات فيروس كورونا.

يعقب ذلك اجتماع رئيس الوزراء مع وزيري التنمية المحلية والداخلية ومحافظي القاهرة والجيزة ومديري أمن القاهرة والجيزة.​