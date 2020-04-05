رئيس غرفة السياحة ينقل المصريين العائدين من أمريكا إلى أماكن العزل المؤقت بمرسى علم

كتب يوسف عفيفي:

قال حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، إنه لم يتردد لمساندة جهود الدولة في ظل منظومة وطنية متكاملة من الجميع لحماية المصريين وعبور تلك الأزمة العالمية بأقل خسائر بين المواطنين.

وبحسب بيان، استجابت إحدى شركات السياحة المصرية، لطلب وزير السياحة والآثار ومحافظ البحر الأحمر، بنقل المصريين العائدين من الولايات المتحدة الأمريكية يعد استقبالهم اليوم بمطار مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر إلى أماكن العزل المؤقت بمدينة مرسى علم لقضاء 14 يوما مدة الحجر الصحي.

ونقل اﻷسطول السياحي للشركة الذي ضم 7 أتوبيسات سياحية، الوفد الثاني من المصريين العائدين من مدينة واشنطن دي سي بالولايات المتحدة الأمريكية، نحو 323 راكبا بينهم 16 رضيعًا من المطار إلى الفنادق مجانا.

وأكد الشاعر في بيان اليوم، أنه على أتم استعداد لتنفيذ أي مهام تساند الجهود المتميزة للحكومة لحماية المواطنين المصريين بإجراءات أشاد بها العالم أجمع.

ووجه الشكر، إلى سائقي الحافلات السياحية التي نقلت العائدين من الولايات المتحدة الأمريكية من مطار مرسى علم إلى أماكن الحجر الصحي لهم بأحد الفنادق لقضاء 14 يوما.

وأشار الشاعر، إلى تطهير الأتوبيسات وتعقيمها قبل ركوب المصرين العائدين حرصا على سلامتهم، كما تم تعقيمها أيضا بعد وصولهم للفنادق ومغادرة الأتوبيسات، معربا عن أمنياته أن تمر فترة الحجر الصحي المؤقت بسلام عليهم جميعًا ليعودوا سالمين إلى أسرهم.