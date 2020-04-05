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بناء على رغبة الجمهور.. أول حفل للأوبرا بتقنية الهولوجرام كاملا في عروض الثقافة بين إيديك

03:38 م الأحد 05 أبريل 2020
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كتب- محمد عاطف:

بعد نجاح العرض الأول، وبناء على رغبة الجمهور، تبث وزارة الثقافة في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، على قناتها باليوتيوب ضمن عروض مبادرة خليك في البيت .. الثقافة بين إيديك، أول حفل بتقنية الهولوجرام في دار الأوبرا المصرية كاملا والذي تضمن رائعة أم كلثوم "حيرت قلبي" كلمات وألحان العملاقان أحمد رامي ورياض السنباطي، إضافة إلى عدد من الأعمال الخالدة لكوكب الشرق أداء ريهام عبد الحكيم ومي فاروق بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي.

وبحسب بيان، يليه العرض المسرحي الكوميدي شيزلونج إنتاج مسرح الشباب وبطولة طلاب ورشة حلم الشباب ومن إخراج محمد الصغير ويضم مجموعة من اللوحات المتصلة المنفصلة فى إطار خيالي حول إصابة افراد مجتمع بمرض نفسى وانهيار أعصابهم تحت وطأة الضغط لينتقلوا إلى مصحة للعلاج فيكتشفوا مجموعة من الكائنات الغريبة وتتوالى الأحداث.

تقنية الهولوجرام عروض الثقافة بين إيديك وزارة الثقافة فيروس كورونا

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