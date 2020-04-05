خليك في البيت.. الآثار تطلق زيارة افتراضية للدير البحري بسوهاج على الانترنت

كتب- محمد عاطف:

تطلق وزارة السياحة والآثار اليوم الأحد، في تمام السابعة مساء على صفحاتها الرسمية لمواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الانترنت زيارة افتراضية جديدة لأثر قبطي هام وهو الدير الأحمر بمحافظة سوهاج.

كما ستطلق غداً اثرا إسلاميا هو جامع ومدرسة السلطان برقوق بشارع المعز، ويوم الثلاثاء ستكون زيارة افتراضية للمعبد اليهودي بن عذرا بمنطقة مصر القديمة.

الدير الأحمر

يقع الدير الأحمر غرب مدينة سوهاج سوهاج بمسافة تبعد حوالى 21 كم، ويعتبر من أهم الأديرة التي شيدت فى العصور المسيحية المبكرة.

أنشأه الأنبا بشاي في أوائل القرن الرابع الميلادى، وقد استخدم الطوب الأحمر كمادة أساسية في تشييده لذا سمي بالدير الأحمر، كما استخدم حجر الجير الأبيض وبعض الأعمدة من الجرانيت الوردى والأسود.

تعرض الدير للحريق مرتين الأولى أثناء الحكم الرومان والثانية بفعل البربر ولم يتبقى منه سوى الكنيسته والحصن الذي يقع فى الجهة الجنوبية من الكنيسة، كما يوجد بقايا أجزاء معمارية إلى الشمال من الكنسية يعتقد أنها أجزاء من مدينة صناعية.

الكنيسة الرئيسية: هي عبارة عن مساحة مستطيلة مقسم إلى صحن يتكون من ثلاث أجنحة، كما يوجد فى الركن الجنوبي الغربي كنيسة ملحقة تعرف باسم السيدة العذراء.

الحصن، يرجح أنه يرجع لعصر الأمبراطورة هيلانة، وهو عبارة عن مبنى مربع تقريبا، وعادة يحتوي على مجموعة من الوحدات التى تمكن الرهبان العيش لفترة طويلة بداخله ككنيسة والقلالي والمخازن ومصادر المياة.

جدير بالذكر أن هذه الزيارات الافتراضية تأتي في إطار المبادرة التي اطلقتها وزارة السياحة والآثار أول أمس مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية لزيارات بعض المواقع الأثرية المصرية عبر الصفحات الرسمية للوزارة على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم إطلاق زيارة جديدة أو جولة إرشادية لأحد المواقع أو المتاحف الأثرية، يوميا في تمام الساعة ٧ مساء

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