حسين أبوالغيط عميدا لطب بنين الأزهر بالقاهرة

كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، تكليف الدكتور حسين أبوالغيط وكيل كلية طب بنين بالقاهرة، بمنصب عميد الكلية.

وتولى الدكتور حسين أبوالغيط مهام منصبه خلفا للدكتور محمود صديق أستاذ جراحة العظام، عميد الكلية السابق، الذي تم تصعيده ليتولى منصب نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الوجه القبلي.

وقدمت جامعة الأزهر، بحسب بيان، خالص التنهئة للدكتور حسين أبوالغيط عميد كلية طب بنين القاهرة الجديد، بتوليه مهام منصبه، داعية المولى عز وجل أن يوفقه في مهمته الجديدة.