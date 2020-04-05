وزيرة البيئة تناشد المواطنين تفادي الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى

كتب- محمد نصار:

ناشدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، المواطنين بضرورة تفادي الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، نظرًا لما تمر به حالة الجو من تأثر سلبي نتيجة لنشاط الرياح مثيرة للأتربة والرمال، بالإضافة إلى متابعة الإرشادات الطبية والوقائية للحفاظ على الصحة العامة، لمنع انتشار كورونا والعبور بأمان من هذه المحنة الطارئة.

وتابعت وزيرة البيئة، جهود الوزارة في الحد من بؤر التلوث والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة والبلدية والمخلفات الطبية والتي تتم بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة الحالة الطارئة التي تواجهها البلاد في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.

وفتشت الأفرع الإقليمية لوزارة البيئة وإدارة التفتيش البيئي، أمس، على 35 منشأة طبية تشمل عددًا من المستشفيات والمراكز والمعامل الطبية بعدد من المحافظات للتأكد من التعامل السليم مع النفايات الطبية والتخلص منها بالطرق الصحية السليمة، ويجرى المتابعة بشكل مستمر لتلافي الملاحظات التي تم رصدها بعدد من المنشآت بالتنسيق مع مديريات الصحة ومسئولي المستشفيات وإدارات المخلفات بمختلف المحافظات.

وفيما يخص التعامل مع المخلفات الصلبة فإن جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة يكثف أعماله للسيطرة على مقالب القاهرة والجيزة للحد من التلوث الناتج عن تلك المقالب، حيث قامت محاور التفتيش اليومي بالمرور أمس على مقالب القطامية والوفاء والأمل والطوب الرملي والعبور ومقلب السلام وتبين استقرار الأوضاع بهم واتباع عمليات التغطية بشكل سليم.

كما تابعت وحدة الرصد والمتابعة بجهاز تنظيم إدارة المخلفات عدة أحياء بالمنطقة الشرقية بالقاهرة حيث تم رصد 26 بؤرة بمصر الجديدة، كما تم رصد بؤرة بالدقي بمحافظة الجيزة وتم إبلاغ الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لإزالة البؤر المرصودة.

وأكدت أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتلقى على مدار الساعة أي شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأي مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس أب على رقم 01222693333.

والجدير بالذكر أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على الانترنت من خلال الموقع الإلكتروني اضغط هنا.