"لا يوجد ماسح ذري بمعهد أورام أسوان".. برلماني يوجِّه طلب إحاطة إلى الحكومة

"لا يوجد ماسح ذري بمعهد أورام أسوان".. برلماني يوجِّه طلب إحاطة إلى الحكومة
كتب- أحمد علي:
وجَّه أحمد سعد درويش، عضو مجلس النواب عن كوم أمبو بأسوان، اليوم الأحد، طلب إحاطة عاجل إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير التعليم العالي، والدكتورة وزيرة الصحة، بشأن عدم وجود جهاز مسح ذري لمعهد الأورام بأسوان؛ الأمر الذى أدَّى إلى ذهاب المرضى إلى المحافظات الأخرى في معاناة شديدة ويتحملون مشقة السفر والمصاريف الزائدة.
وقال درويش، خلال طلبه، إن الدولة تسعى لتخفيف الآلام عن المرضى وتوفير العلاج اللازم لهم وليس تحميلهم أعباء ومعاناة؛ وهو ما يتطلب سرعة التحرك وتدبير جهاز مسح ذري للمعهد.
وطالب نائب كوم أمبو الحكومة بسرعة توفير جهاز مسح ذري لمعهد الأورام بأسوان؛ لتخفيف العبء عن كاهل المرضى.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
1070
عدد المصابين
-
241
عدد المتعافين
-
71
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
1187956
عدد المصابين
-
244274
عدد المتعافين
-
64055
عدد الوفيات
إعلان