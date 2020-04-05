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"لا يوجد ماسح ذري بمعهد أورام أسوان".. برلماني يوجِّه طلب إحاطة إلى الحكومة

01:58 م الأحد 05 أبريل 2020
"لا يوجد ماسح ذري بمعهد أورام أسوان".. برلماني يوجِّه طلب إحاطة إلى الحكومة

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

وجَّه أحمد سعد درويش، عضو مجلس النواب عن كوم أمبو بأسوان، اليوم الأحد، طلب إحاطة عاجل إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير التعليم العالي، والدكتورة وزيرة الصحة، بشأن عدم وجود جهاز مسح ذري لمعهد الأورام بأسوان؛ الأمر الذى أدَّى إلى ذهاب المرضى إلى المحافظات الأخرى في معاناة شديدة ويتحملون مشقة السفر والمصاريف الزائدة.

وقال درويش، خلال طلبه، إن الدولة تسعى لتخفيف الآلام عن المرضى وتوفير العلاج اللازم لهم وليس تحميلهم أعباء ومعاناة؛ وهو ما يتطلب سرعة التحرك وتدبير جهاز مسح ذري للمعهد.

وطالب نائب كوم أمبو الحكومة بسرعة توفير جهاز مسح ذري لمعهد الأورام بأسوان؛ لتخفيف العبء عن كاهل المرضى.

مجلس النواب معهد أورام أسوان طلب إحاطة أحمد سعد درويش

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