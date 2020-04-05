البحوث الفلكية: هزة أرضية تضرب شرق مدينة نويبع دون خسائر

كتب - يوسف عفيفي:

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، صباح اليوم الأحد، هزة أرضية على بعد 20 كم شرق مدينة نويبع، شرق خليج العقبة.

وبحسب بيان المعهد القومي للبحوث الفلكية اليوم، جاءت الهزة في تمام الساعة 7:4 صباحًا بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض 28.9587° شمالًا، وخط الطول 34.8517° شرقًا، وبلغ العمق 18 كم، ولم يصل للمعهد إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات.