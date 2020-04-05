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مساعد نائب رئيس "المجتمعات العمرانية" يتفقد شقق الإسكان الاجتماعي ببدر

11:21 ص الأحد 05 أبريل 2020
مساعد نائب رئيس "المجتمعات العمرانية" يتفقد شقق الإسكان الاجتماعي ببدر

جانب من جولة المهندس كمال بهجات

كتب- محمد عبدالناصر:

أجرى المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية بمشروع الإسكان الاجتماعي بحدائق العاصمة بمدينة بدر، لمتابعة سير العمل بالمشروع وإزالة أي عقبات.

وتفقد بهجات، الأعمال الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الرابعة بالمشروع بعدد 1124 عمارة بإجمالي 26976 وحدة سكنية نموذج 3 غرف وصالة، موجهًا بدفع العمل بالمواقع المختلفة بالمشروع وإسناد باقي المواقع الأخرى.

وشدد بهجات، على ضرورة قيام الشركات العاملة بالمواقع باستكمال الأعمال طبقًا للبرنامج الزمني وتسليمها في الوقت المحدد لها مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الفورية حفاظًا على سلامة العاملين والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المهندس عمار مندور: إن جهاز مدينة بدر لا يدخر جهدًا في إنجاز المشروعات بالمدينة َولا سيما مشروع الإسكان الاجتماعي، مضيفاً أنه أصدر تكليفات لمسئولي الإدارات المختلفة بالجهاز بضرورة المتابعة الدورية لإنجاز المشروعات في أسرع وقت وطبقًا لأعلى معايير الكفاءة والجودة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، بمتابعة واستمرار أعمال المشروعات الجارية بالمدينة.

كمال بهجات المجتمعات العمرانية شقق الإسكان الاجتماعي الإسكان الاجتماعي مدينة بدر

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