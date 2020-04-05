البيئة تنصح المواطنين بعدم التواجد في الأماكن المكشوفة بسبب الأتربة

كتب- محمد نصار:

قالت وزارة البيئة، إن تقارير منظومة الإنذار المبكر التابعة لها رصدت تأثر حالة جودة الهواء سلبًا اليوم نتيجة لنشاط الرياح الجنوبية وتكون مثيرة للأتربة والرمال على جميع قطاعات القاهرة الكبرى.

وأضافت الوزارة، في بيان، اليوم الأحد: "سنتابع مؤشرات جودة الهواء، ‏والإعلان عن أي مستجدات في هذا الشأن، وذلك من خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة في العديد من أنحاء ‏الجمهورية".

ونصحت الوزارة، المواطنين كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية، بتجنب التواجد في الأماكن المكشوفة خلال هذه الفترة.

وأكدت أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أي شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأي مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس أب على رقم 01222693333.

جدير بالذكر أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني www.shakwa.eg وتطبيق الهاتف المحمول "في خدمتك" أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 وأرقام الواتس أب المخصصة لتراكمات القمامة 01555525444 – 01555516528.​