المساعدات المصرية لإيطاليا وتأجيل افتتاح المشروعات القومية أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

حازت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بتأجيل افتتاح المشروعات القومية الكبرى للعام المقبل على رأس اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الأحد التي أبرزت أيضا توجيه الرئيس بإرسال طائرتين عسكريتين تحملان مستلزمات طبية لإيطاليا.

كما اهتمت الصحف بتوجيه الرئيس للحكومة بتطبيق أعلى درجات الإجراءات الوقائية، لتوفير مقتضيات الأمان والرعاية الصحية للعاملين بالمواقع والحفاظ على سلامتهم والتواصل مع الشركات والمقاولين للتنسيق لهذا الغرض والوقوف على الاحتياجات الصحية الميدانية المطلوبة وتوعية العمال بشأن كيفية مكافحة فيروس (كورونا) المستجد وسبل الوقاية الفعالة بما فيها تنظيم الاختلاط والحركة والاهتمام بالسلوك الوقائي الشخصي اليومي.

كما سلطت الصحف الضوء على جهود وزارة الداخلية في حفظ الأمن والتصدي للخارجين عن القانون.

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل توجيهات الرئيس السيسي، خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

ونقلت الصحف عن المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي القول "إن الرئيس وجه بتأجيل فعاليات وافتتاحات المشروعات القومية الكبرى التي كان من المفترض القيام بها خلال العام الحالى 2020 إلى العام المقبل 2021 بما في ذلك الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك افتتاح المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة المصرية؛ وذلك نظرا لظروف وتداعيات عملية مكافحة انتشار فيروس (كورونا) المستجد سواء على المستوى الوطني أو العالمي".

وأشارت الصحف إلى أن الرئيس وجه - كذلك - بتطبيق أعلى درجات الاجراءات الوقائية، لتوفير مقتضيات الآمان والرعاية الصحية للعاملين بالمواقع والحفاظ على سلامتهم والتواصل مع الشركات والمقاولين للتنسيق لهذا الغرض والوقوف على الاحتياجات الصحية الميدانية المطلوبة وتوعية العمال بشأن كيفية مكافحة فيروس (كورونا) وسبل الوقاية الفعالة بما فيها تنظيم الاختلاط والحركة والاهتمام بالسلوك الوقائي الشخصي اليومي.

كما نقلت الصحف تصريحات متحدث الرئاسة - التي أكد خلالها - أن الرئيس السيسي وجه القوات المسلحة بإعداد وتجهيز طائرتين عسكريتين تحملان كميات من المستلزمات الطبية والبدل الواقية ومواد التطهير مقدمة من مصر إلى إيطاليا، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار الدعم والتضامن مع الدول الصديقة والعلاقات والروابط التاريخية التى تجمع بين الدولتين وهو ما سيسهم في تخفيف العبء عن إيطاليا في محنتها الحالية في ظل النقص الحاد لديها فى الادوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية خاصة مع سرعة انتشار فيروس كورونا وارتفاع معدل الاصابات والوفيات في إيطاليا.

وفي السياق، أبرزت صحيفة (الأخبار) تصريحات مستشار وزيرة الصحة للإعلام خالد مجاهد التي أكد - خلالها - وصول وزيرة الصحة إلى إيطاليا مع وفد من القوات المسلحة محملين برسالة تضامن للشعب الايطالى من الرئيس السيسي، وعزاء في ضحايا فيروس (كورونا) المستجد وأيضا لتسليم شحنة من المساعدات الطبية.

وأضافت الصحيفة أن مجاهد أوضح أن وزير الخارجية الإيطالي لويجى دى مايو كان في استقبال الوفد المصري، حيث حرص على تقديم الشكر لمصر حكومة وشعبا على المساعدات الطبية التي وصلت الى بلاده أمس، وذلك من أجل مواجهة فيروس (كورونا) المستجد.

وفي شأن أخر، سلطت صحيفة (الأهرام) الضوء على بدء تشغيل الربط الكهربائي بين مصر والسودان، مشيرة إلى أنه تنفيذا لاستراتيجية تحول مصر إلى محور إقليمي لتبادل الطاقة، أعلن مجلس الوزراء أمس بدء التشغيل الفعلي لخط الربط الكهربائي بين مصر والسودان جهد 220 كيلوفولت، وذلك تلبية لرغبة الجانب السوداني، لافتة إلى أنه سبق وأن تم الانتهاء من أعمال إنشاء الخط الكهربائي لربط البلدين في أبريل 2019، ويبلغ طوله في الجانب المصري نحو مائة كيلومتر، وفي الجانب السوداني نحو 70 كيلو مترا.

أمنيا، سلطت صحيفة (الجمهورية) الضوء على جهود وزارة الداخلية في حفظ الأمن والتصدي للخارجين عن القانون، حيث نقلت الصحيفة بيان وزارة الداخلية التي أكدت - خلاله - ضبط أكثر من 860 الف قضية ومخالفة متنوعة خلال حملات نوعية، موضحة أن هذا الكم من القضايا والمخالفات، تم ضبطها خلال الفترة من الثامن عشر من مارس وحتى الأول من أبريل الجاري، وشملت المخالفات 14 ألفا و292 قضية تموينية و31 ألفا و 295 للمقاهي المخالفة و12 الفا و 618 سنتر تعليمي، وتم إغلاقها و 10 و631 محلا مخالفا تم إغلاقها أيضا.

وأشارت الصحيفة إلى أن التقرير الشهري تضمن - أيضا - ضبط حوالي 6 آلاف قضية تهرب ضريبي وأموال عامة بلغت قيمة المعاملات فيها 7 مليارات جنيه و4 آلاف سلاح ناري و6 آلاف سلاح أبيض و628 بلطجيا وأكثر من 5 آلاف قضية مخدرات، وتم كشف غموض 187 حادث قتل وسرقة وخطف بالاكراه والحريق العمد وانتحال الصفة وضبط 300 متهم.

ونوهت (الجمهورية) بقيام أجهزة الامن باتخاذ إجراءات وقائية ضد فيروس (كورونا) المستجد بتعقيم كافة المنشآت الشرطية من ديوان الوزارة والادارات والاقسام وعنابر الحجز والسجون حرصا منها على حماية أرواح الضباط والافراد والعاملين لديها والمترددين عليها ونزلاء السجون والمحتجزين على ذمة قضايا بأقسام الشرطة بجميع المحافظات.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية محمود توفيق، الذي أكد استمرار عملية التعقيم بشكل دوري، حرصا على سلامة المواطنين ضد مخاطر الوباء.