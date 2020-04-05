حدث ليلاً| مصر تتخطى الألف إصابة بكورونا.. وموعد متوقع للتعافي من الفيروس

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

رسمياً.. مصر تتخطى حاجز الألف إصابة بكورونا: 85 حالة جديدة و5 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، تسجيل 85 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، و5 حالات وفاة.

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شوقي يعلن الإرشادات النهائية للامتحانات الإلكترونية التجريبية لأولى ثانوي (صور)

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الإرشادات النهائية قبل بدء الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي الأحد 5 أبريل 2020.

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وزير التعليم العالي: لجنة تحقيق من مكافحة العدوى في واقعة معهد الأورام

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي أن التعامل مع واقعة عدوى معهد الأورام سيتم بحرص شديد للحفاظ على صحة المرضى؛ قائلا: "لا تهاون مع المقصرين ولا تهاون مع مروجي الشائعات".

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عبد الغفار: أجرينا 413 مسحة للمخالطين لمصابي الكورونا بمعهد الأورام

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إنه يتم الآن إجراء تحقيق في إصابة 17 شخصا من الطاقم الطبي بمستشفى معهد الأورام من خلال لجنة محايدة من متخصصين في مكافحة العدوى، وسيتم التأكد من عدم نشر الإصابات بين عدد أكبر من الذي تم الإعلان عنه.

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حاولت خنقها وحرقتها.. النيابة تكشف تفاصيل محاولة أم قتل رضيعتها بإمبابة

أمر النائب العام بحبس والدة طفلة رضيعة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالشروع في قتلها وتعريض حياتها للخطر.

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جامعة الأزهر تكشف تفاصيل إصابة ممرض بمستشفياتها بفيروس كورونا

أعلنت جامعة الأزهر إصابة أحد الممرضين بالمستشفيات الجامعية، بفيروس كورونا.

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بالفيديو- لحظة اندلاع حريق دخل مخزن مستلزمات طبية في مستشفى عام بالإسكندرية

رصدت "عدسة" مصراوي" لحظة اندلاع حريق داخل مخزن للمستلزمات الطبية في مستشفى القباري العام بمحافظة الإسكندرية، وجهود قوات الحماية المدنية للسيطرة عليه مساء السبت.

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ضرب مثالاً في الإنسانية.. رئيس مباحث يوفر سيارة لنقل جثمان "ضحية كورونا"

تداول عدد من مُستخدمي صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، موقفًا إنسانيًّا للمقدم عمرو حسن رئيس مباحث قسم شرطة المنيا، بتوفيره سيارة نقل موتى لنقل جثمان شخص توفي إلى مثواه الأخير جراء إصابته بفيروس كورونا .

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الجزائر: اعتقال شخصا حرض على مظاهرات تكبير ضد كورونا

اعتقلت الشرطة الجزائرية رجلا يبلغ من العمر 64 عاما مساء السبت، بمدينة وهران غربي البلاد، حرض على خرق حظر التجوال الليلي الذي أقرته السلطات للحد من انتشار جائحة كورونا.

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في واقعة نادرة.. مسافرة وحيدة على متن رحلة طيران أمريكية (فيديو)

في واقعة غريبة من نوعها، وجدت المسافرة الأمريكية شيريل برادو نفسها وحيدة على متن طائرة متجهة من واشنطن العاصمة إلى مدينة بوسطن الأمريكية.

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‏ترامب يحدد موعدا متوقعا لتعافي أمريكا من كورونا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يتوقع أن تتحسن الأوضاع في الولايات المتحدة بحلول شهر أغسطس المقبل، وذلك بعدما ارتفعت معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى ما يزيد عن ٣٠٠ ألف حالة.

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خطيبة رئيس وزراء بريطانيا الحامل تعلن إصابتها بأعراض كورونا

أعلنت كاري سيموندز، خطيبة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الحامل، السبت، أنها تعاني من أعراض كورونا المستجد "كوفيد- 19" تمامًا مثل خطيبها.

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