رئيس مصر العليا للكهرباء يكشف تفاصيل دعوات التحريض على رجال الضبطية القضائية

كتب- محمد صلاح:

قال المهندس سامي أبو وردة رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، إن عددًا من الأشخاص يحرضون من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، المواطنين للتصدي لرجال وزارة الكهرباء المكلفين بأعمال الضبطية القضائية لضبط المخالفين وسارقي التيار، مؤكدًا استمرار عمل لجان التفتيش بمختلف المناطق التابعة للشركة.

وأوضح أبو وردة في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه أصدر تعليمات لكافة رؤساء القطاعات على مستوى المحافظات الأربع، باتباع الخطوات الصحيحة لممارسة إجراءات الضبطية القضائية على سارقي التيار، مع تأكيد حسن معاملة الجمهور، واتباع كافة الإجراءات القانونية تجاه من يتضح مخالفته لشروط التعاقد مع شركة الكهرباء.

وأكد رئيس الشركة، أن الضبطية القضائية حق مكتسب لقيادات الشركة، ممن تم منحهم الضبطية بهدف ضبط سارقي التيار الكهربائي بدون وجه حق، واتخاذ الإجراءات القانونية بما يساهم في خفض نسب الفقد الفني الذي يكبد الشركة خسائر بالملايين شهريًا.