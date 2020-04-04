رئيس "زراعة البرلمان": مذكرة للحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية
11:50 م السبت 04 أبريل 2020
كتب- أحمد علي:
قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن اللجنة تنسق مع الأجهزة المختصة بقطاعات الزراعة والري، بشأن خطة العمل في تلك الفترة والجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا، وبحث آثار تلك الجهود على الفلاحين والمزارعين، والعمل على تخفيفها.
وأضاف الحصري في تصريحات للمحررين البرلمانين، أن اللجنة تتابع طلبات النواب بشأن مشكلات المزارعين والمواطنين في قطاع الزراعة والري، حيث يتم التواصل مع الأجهزة التنفيذية المختصة بوزارتي الزراعة والري لتذليل أي عقبات تواجه المواطنين في تلك الفترة.
وتابع الحصري، أن اللجنة تدرس حاليًا الدروس المستفادة من أزمة كورونا، لتعظيم الإنتاج الزراعي لدينا، مؤكدًا أن اللجنة أعدت مذكرة بشأن سياسة الحكومة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، التي لايمكن الاستغناء عنها، مثل القمح والذرة وغيرها، من خلال إعداد خطة قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
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