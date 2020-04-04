"حقوق الإنسان": إجراءات حماية المواطنين من "كورونا" تقدس الحياة
كتب- محمد نصار:
ثمن محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الإجراءات التي تتخذها الحكومة من أجل سلامة المواطنين المصريين، ما يأتي في صالح أقدس حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة، بحسب ما قال.
وأكد فايق في بيان، اليوم السبت، أهمية الالتزام التام بالتعليمات التي تحددها الدولة ومؤسساتها المختلفة من أجل السلامة الصحية للمواطنين.
وقال إن إهمال فرد يهدد الجميع، مشيرًا إلى أنه في مثل هذه الظروف الصعبة التي تعيشها دول العالم فإن الحفاظ على حقوق الإنسان يظل هو الهدف الأهم.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
1070
عدد المصابين
-
241
عدد المتعافين
-
71
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
1187956
عدد المصابين
-
244274
عدد المتعافين
-
64055
عدد الوفيات
إعلان