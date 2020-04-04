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​"حقوق الإنسان": إجراءات حماية المواطنين من "كورونا" تقدس الحياة

11:44 م السبت 04 أبريل 2020
​"حقوق الإنسان": إجراءات حماية المواطنين من "كورونا" تقدس الحياة

محمد فايق

كتب- محمد نصار:

ثمن محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الإجراءات التي تتخذها الحكومة من أجل سلامة المواطنين المصريين، ما يأتي في صالح أقدس حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة، بحسب ما قال.

وأكد فايق في بيان، اليوم السبت، أهمية الالتزام التام بالتعليمات التي تحددها الدولة ومؤسساتها المختلفة من أجل السلامة الصحية للمواطنين.

وقال إن إهمال فرد يهدد الجميع، مشيرًا إلى أنه في مثل هذه الظروف الصعبة التي تعيشها دول العالم فإن الحفاظ على حقوق الإنسان يظل هو الهدف الأهم.

محمد فايق المجلس القومي لحقوق الإنسان الحكومة

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