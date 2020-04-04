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مدير عام مستشفى الدمرداش: تأكد إصابة طبيب امتياز بـ"كورونا"

11:01 م السبت 04 أبريل 2020
مدير عام مستشفى الدمرداش: تأكد إصابة طبيب امتياز بـ"كورونا"

فيروس كورونا

كتب- محمد نصار:
قال الدكتور أيمن صالح، مدير عام مستشفيات الدمرداش، التابعة لجامعة عين شمس، إنه تأكد إصابة طبيب امتياز في المستشفى، بفيروس "كورونا السمتجد".
وأضاف صالح، في تصريحات إعلامية، اليوم السبت، أنه يوم الخميس الماضي، تأكدت إصابة والد الطبيب بالفيروس، وبعدها بيوم واحد، تم إجراء تحاليل PCR للمخالطين للوالد، وتأكد إصابة ابنه بالفيروس.
وأوضح صالح، أنه تم إجراء تحاليل لكل المخالطين للطبيب الشاب في المستشفى، وستظهر النتائج غدًا الأحد.
يأتي هذا في الوقت الذي فتحت فيه جامعة القاهرة، تحقيقًا عاجلًا، بعد إصابة 17 من الهيئة الطبية العاملة في معهد الأورام، التابع للجامعة بفيروس "كورونا".
فيروس كورونا أيمن صالح مستشفيات الدمرداش جامعة عين شمس

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