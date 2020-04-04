رغم تخطي مصر الألف إصابة بكورونا.. 3 أرقام مبشرة اليوم (تفاعلي)

كتب- أشرف جهاد وأحمد جمعة:

رغم تخطي إصابات فيروس كورونا المستجد في مصر حاجز الألف إصابة الذي حددته الحكومة مسبقًا لإعلان المرحلة الثالثة من خطة المواجهة. حملت الحصيلة التي أعلنتها وزارة الصحة والسكان اليوم 3 أرقام مبشرة.

أول الأمور المبشرة، تمثلت في عكس منحنى معدل الإصابات اليومي اتجاه الصاعد طيلة الـ5 أيام الماضية، بعد تسجيله أمس رقمًا قياسيًا وهو 120 إصابة يومية، ليعود ويسجل اليوم 85 إصابة بانخفاض قدره 35 حالة، ونسبته نحو 30%.

كما انخفض معدل الوفيات اليومي من 8 حالات وفاة أمس، إلى 5 حالات اليوم، وهو أقل عدد وفيات سجلته مصر منذ 3 أيام.

وللمرة الأولى، تسجل مصر تعافي 25 مريضًا دفعة واحدة. وكان أعلى عدد متعافين سجل في مصر هو 22 حالة، وذلك يومي 1 و2 أبريل.

وبحسب وزارة الصحة اليوم، ارتفع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) لتصبح 306 حالات، من ضمنهم الـ 241 متعافيًا.

وقال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء السبت: "عاملين خطة بإجراءات تصاعدية تصل لحد الحظر الكلي في حالة وصول المنحنى التصاعدي للإصابات بصورة يصعب السيطرة عليها، وده معناه الكل هيفضل في بيته والاقتصاد هيكون صفر".

وتابع وزير الدولة للإعلام: "نسير بمعدل جيد جدًا يسمح للدولة بأن تستمر في المرحلة الثانية من مواجهة كورونا، وصلنا من 1 إلى 1000 إصابة بفيروس كورونا خلال 47 يوما وده معدل في حدود الأمان في منحنى التصاعد في الحالات الإيجابية للفيروس".

وناشد وزير الدولة للإعلام، المواطنين بضرورة الالتزام بتعليمات الدولة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا حتى لا ندخل في مرحلة خطيرة من المواجهة، موجهًا التحية للأطباء خط الدفاع الأول في مواجهة الدولة لفيروس كورونا.​