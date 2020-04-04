"طاقة البرلمان" تشيد بكفاءة "البترول" في مواجهة "كورونا"

كتب- أحمد علي:

أشاد النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بجهود قطاع البترول في المواجهة الجادة لأزمة فيروس كورونا، من خلال توفير جميع المنتجات البترولية لمصر وخدمة المشروعات العربية للبترول والغاز.

ووجه السويدي في بيان له اليوم، التحية والتقدير المهندس طارق الملا على تصريحاته التي أكد فيها أهمية الاستمرار بالمستوى المتميز الذي تقدمه شركات البترول الوطنية العاملة بالخارج، في ظل نتائج الأعمال المحققة التي تؤكد ما تتمتع به الكيانات البترولية من احترافية وقوة وقدرة على إنجاز الأعمال والعناية الكاملة بتطوير الكوادر العاملة وتوافقها باستمرار مع مستجدات الصناعة البترولية ومتطلبات السوق.