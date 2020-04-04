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​برلماني: إرسال مساعدات مصرية لإيطاليا تحرك إنساني يلقى تقدير الجميع

10:20 م السبت 04 أبريل 2020
​برلماني: إرسال مساعدات مصرية لإيطاليا تحرك إنساني يلقى تقدير الجميع

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:
أكد النائب محمد سليم عضو مجلس النواب، الأهمية الكبيرة لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإرسال مساعدات طبية ودوائية عاجلة إلى إيطاليا، قائلًا إنه قرار إنساني هائل يؤكد عمق العلاقات بين القاهرة وروما من جهة، وتحرك مصر لرفع الضرر والوقوف مع إيطاليا في نكبتها مع كورونا من ناحية أخرى.
منوهًا في بيان له اليوم، بقيام القوات المسلحة بإعداد وتجهيز طائرتين عسكريتين تحملان كميات من المستلزمات الطبية والبدل الواقية ومواد التطهير مقدمة من مصر إلى إيطاليا، في إطار العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين الدولتين الصديقتين، وهو ما سيساهم في تخفيف العبء عن دولة إيطاليا في محنتها الحالية خاصة في ظل النقص الحاد لديها في الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية، خاصة مع سرعة انتشار فيروس كورونا وارتفاع معدل الإصابات والوفيات في إيطاليا.
مشددًا على أن تلك المساعدات، تأتي انطلاقًا من دور مصر الرائد تجاه الدول الصديقة في مختلف أنحاء العالم، وتقديم الدعم والتضامن الدائم في أوقات الأزمات.
مجلس النواب إيطاليا فيروس كورونا

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