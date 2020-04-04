10 ساعات و28 دور.. الزراعة تطهر مبنى ماسبيرو ضد "كورونا" (صور)

كتب- محمد عاطف:



نفذت وزارة الزراعة، عملية تطهير واسعة لمبنى الإذاعة والتلفزيون بماسبيرو، اليوم السبت، في إطار جهود الدولة للوقاية من فيروس "كورونا المستجد".

من ناحيته، وجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الشكر لوزير الزراعة السيد قصير، قائلًا إن عملية التطهير بدأت من الدور الـ28 واستغرقت أكثر من 10 ساعات متواصلة، شملت تطهير مداخل ومخارج المبنى العملاق، وأيضًا جميع استديوهات الإذاعة والتليفزيون، والإدارات والمكاتب ومناطق تجمع الموظفين، والعيادات الطبية والمصاعد والممرات الرئيسية، بالإضافة إلى مكاتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.