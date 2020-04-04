أبو شقة: على الأحزاب دعم الدولة في مواجهة "كورونا"

كتبت- ميرا إبراهيم:



قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إنه لابد أن تكون الأحزاب السياسية داعمة للدولة، ومن الأدوار المهمة هي مساندة الدولة في الأزمات، حتى وأن كان هناك خلاف سياسي مع الدولة.

وأشار "أبو شقة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن"، مع الإعلامية رانيا هاشم، المُذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، إلى أنه لابد من اتحاد الأفكار والقوى تجاه مكافحة العدوى والقضاء على الفيروس المنتشر حول العالم.

وأضاف أن الدولة المصرية، واجهت الوباء باتخاذ إجراءات للوقاية، مؤكدًا أن إجراءات مصر الاحترازية تجاوزت الحدود المصرية، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمواجهة فيروس يمثل كارثة عالمية.