أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

بسام راضي: تعقيم وتطهير مؤسسة رئاسة الجمهورية (فيديو)

08:55 م السبت 04 أبريل 2020
بسام راضي: تعقيم وتطهير مؤسسة رئاسة الجمهورية (فيديو)

السفير بسام راضي

كتب- أسامة علي:

أعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنه تم تطبيق إجراءات تعقيم وتطهير مؤسسة رئاسة الجمهورية.

وأضاف راضي في تصريحات إعلامية، اليوم السبت، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من أول يوم بشأن تعقيم رئاسة الجمهورية، أو الدخول والخروج والمترددين على الرئاسة، قائلًا إن الرئيس السيسي وجه بتطبيق أعلى درجات الإجراءات الوقائية للعاملين بالمواقع من خلال تواجد عيادة طبية لمتابعة الحالة الصحية لهم.

بسام راضي تعقيم رئاسة الجمهورية السيسي

الخبر التالى:

الوفد: نحتاج دور أكبر من المجتمع المدني لدعم مجابهة "كورونا"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1070

    عدد المصابين

  • 241

    عدد المتعافين

  • 71

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1187956

    عدد المصابين

  • 244274

    عدد المتعافين

  • 64055

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مؤشر مصراوي: إصابات كورونا يوميا في العالم: كيف سقط الغرب في فخ الفيروس؟