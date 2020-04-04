بسام راضي: تعقيم وتطهير مؤسسة رئاسة الجمهورية (فيديو)

كتب- أسامة علي:

أعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنه تم تطبيق إجراءات تعقيم وتطهير مؤسسة رئاسة الجمهورية.

وأضاف راضي في تصريحات إعلامية، اليوم السبت، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من أول يوم بشأن تعقيم رئاسة الجمهورية، أو الدخول والخروج والمترددين على الرئاسة، قائلًا إن الرئيس السيسي وجه بتطبيق أعلى درجات الإجراءات الوقائية للعاملين بالمواقع من خلال تواجد عيادة طبية لمتابعة الحالة الصحية لهم.

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