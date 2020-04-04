"لإنقاذ الأرواح".. رسالة جديدة من الصحة العالمية حول فيروس كورونا
08:50 م السبت 04 أبريل 2020
كتب- محمد عاطف:
وجه الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط، رسالة جديدة إلى شعوب المنطقة حول فيروس "كورونا المستجد".
وقال المنظري في منشور على الصفحة الرسمية للمنظمة على "فيسبوك": "التزموا بالبقاء في المنزل وحافظوا على سلامتكم، هذا ليس مجرد شعار بل رسالة تذكيرية لإنقاذ الأرواح".
وأضاف المنظري: "يجب على أي شخص تظهر عليه أعراض الحمى والسعال أن يعزل نفسه، ويتجنب مخالطة الآخرين ويلتمس الرعاية الطبية إذا شعر بصعوبة في التنفس".
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