"لإنقاذ الأرواح".. رسالة جديدة من الصحة العالمية حول فيروس كورونا

كتب- محمد عاطف:



وجه الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط، رسالة جديدة إلى شعوب المنطقة حول فيروس "كورونا المستجد".

وقال المنظري في منشور على الصفحة الرسمية للمنظمة على "فيسبوك": "التزموا بالبقاء في المنزل وحافظوا على سلامتكم، هذا ليس مجرد شعار بل رسالة تذكيرية لإنقاذ الأرواح".