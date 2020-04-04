​أول تحرك من "الطفولة والأمومة" بشأن الطفلة "ساجدة" بعد تعذيبها على يد والدتها

القاهرة- (أ ش أ):



أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم السبت، تلقي خط نجدة الطفل 16000 الليلة الماضية البلاغ رقم 12498 نقلًا عن مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة تعرض الطفلة ساجدة والتي تبلغ من العمر 6 أشهر للضرب والتعذيب على يد والدتها، وإصابتها إصابات بالغة في أماكن متفرقة في جسدها (كسر بقدمها اليمني وحروق بالوجه واليد).

وقالت الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، إنه فور تلقي البلاغ تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي من شأنها إنقاذ الطفلة، وزوال حالة الخطر التي تتعرض لها وتقديم الدعم اللازم، وإحالة البلاغ إلى مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام، لاتخاذ اللازم نحو التحقيق في هذه الواقعة.

وأضافت: "بالتنسيق مع النيابة العامة توجهت قوة من قسم شرطة إمبابة إلى عنوان الأم (ربة منزل) وتم ضبطها هي وزوجها الذي يعمل حارس جراج إلى قسم شرطة إمبابة قبل الهروب، وتم تحرير محضر جنح إمبابة وفيه أقرت المتهمة وزوجها بالواقعة وقالت إن الكسر بقدم الطفلة بسبب سقوطها منها رغما عنها".