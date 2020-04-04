"البيئة": التفتيش على 93 مستشفى ومركز ومعمل طبي في 48 ساعة

كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنها أكدت ضرورة اتباع الوزارة لإجراءات رقابية مشددة على كافة المصادر المحتملة لانتشار فيروس "كورونا"، مضيفة أنها تهيب بالمواطنين بضرورة الالتزام واتباع تعليمات وطرق الوقاية.

يأتي هذا في إطار توجيهات وزيرة البيئة بتكثيف الجهود على كافة محاور العمل المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، لتنفيذ خطة وزارة البيئة للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد".

وشن قطاع الفروع والإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي، عددًا من الحملات التفتيشية على عدد 93 مستشفى ومركز ومعمل طبي خلال الـ48 ساعة الماضية، للتأكد من اتباعها الاشتراطات البيئية السليمة الخاصة بتداول النفايات الطبية والمخلفات الخطرة والتخلص منها بشكل آمن.

وفي مجال منظومة إدارة المخلفات الصلبة، يكثف جهاز إدارة وتنظيم المخلفات أعماله للسيطرة على مقالب القاهرة والجيزة للحد من التلوث الناتج عن تلك المقالب، حيث قامت محاور التفتيش اليومي بالمرور على مقالب القطامية، والوفاء والأمل، والطوب الرملي، وشبرامنت وتبين استقرار الأوضاع بهم واتباع عمليات التغطية بشكل سليم. ​