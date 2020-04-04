متحدث الرئاسة ينشر فيديو توجيه السيسي للجيش بإرسال مساعدات لإيطاليا

كتب- محمد سامي:

نشر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، فيديو لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، القوات المسلحة بإرسال طائرتين عسكريتين تحملان مستلزمات طبية وبدل واقية ومواد تطهير إلى إيطاليا، برفقة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

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