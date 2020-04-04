أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

متحدث الرئاسة ينشر فيديو توجيه السيسي للجيش بإرسال مساعدات لإيطاليا

06:40 م السبت 04 أبريل 2020
متحدث الرئاسة ينشر فيديو توجيه السيسي للجيش بإرسال مساعدات لإيطاليا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

نشر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، فيديو لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، القوات المسلحة بإرسال طائرتين عسكريتين تحملان مستلزمات طبية وبدل واقية ومواد تطهير إلى إيطاليا، برفقة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

اقرأ أيضًا..

- "نقلت رسالة من السيسي".. الصحة تكشف سبب زيارة هالة زايد لإيطاليا (صور)

- وزيرة الصحة تصل إيطاليا (فيديو)

السيسي إيطاليا هالة زايد فيروس كورونا

الخبر التالى:

مؤشر مصراوي| وفيات كورونا يوميا حول العالم: يوم أسود لأمريكا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 985

    عدد المصابين

  • 216

    عدد المتعافين

  • 66

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1139112

    عدد المصابين

  • 236203

    عدد المتعافين

  • 61144

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مؤشر مصراوي يرصد وفيات كورونا حول العالم: يوم أسود لأمريكا