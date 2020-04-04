السيسي: مصر تتضامن مع حكومات وشعوب العالم في محاربة "كورونا"

كتب- محمد سامي:



قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي: "تتضامن مصر حكومة وشعبًا مع حكومات وشعوب العالم أجمع في محاربة فيروس كورونا، ونحن على استعداد كامل لتقديم كل ما يمكن من دعم خلال هذه الظروف الصعبة".