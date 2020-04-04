السيسي: مصر تتضامن مع حكومات وشعوب العالم في محاربة "كورونا"
06:10 م السبت 04 أبريل 2020
كتب- محمد سامي:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي: "تتضامن مصر حكومة وشعبًا مع حكومات وشعوب العالم أجمع في محاربة فيروس كورونا، ونحن على استعداد كامل لتقديم كل ما يمكن من دعم خلال هذه الظروف الصعبة".
وأضاف السيسي: "ففي أوقات المحن تسمو القيم الإنسانية فوق كل شيء، وبإذن الله سيمضي هذا الوقت الحرج وسننتصر جميعًا، وسيذكر التاريخ عظمة مصر وتلاحمها مع العالم أجمع، وإن هذه المحنة جاءت لتذكرنا بأهمية روح التعاون والاتحاد وتدعونا للتكاتف وأن نتحلى بالمسئولية والتفاؤل والصبر".
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