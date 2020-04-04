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"مساعداتكم ستبقى في قلوبنا".. ماذا قال وزير خارجية إيطاليا لهالة زايد؟

06:05 م السبت 04 أبريل 2020
"مساعداتكم ستبقى في قلوبنا".. ماذا قال وزير خارجية إيطاليا لهالة زايد؟

الدكتورة هالة زايد

كتب- محمد الصباغ وأحمد جمعة:

وجه وزير الخارجية الإيطالي، يوجي دي مايو، الشكر للحكومة والشعب المصري على تضامنه مع بلاده في أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

كانت مصر أرسلت طائرتين عسكريتين تحملان كميات من المستلزمات الطبية والبدل الواقية ومواد التطهير إلى إيطاليا، اليوم السبت، في إطار العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين الدولتين.

وقال دي مايو لوزيرة الصحة هالة زايد التي رافقت الطائرتين العسكريتين إلى إيطاليا: "شكرًا على تضامنكم.. تلك الشحنات ستنقذ الكثير من الأرواح".

وردت وزيرة الصحة بالقول: "كل الشعب المصري والرئيس السيسي يعبر لكم عن كل الدعم والتضامن. لدينا علاقات تاريخية، وفي غضون أسابيع قليلة ستعود إيطاليا بإرادة شعبها عظيمة مرة أخرى".

وأضافت: "نشعر بأسف شديد لما عانيتموه".

وسجلت إيطاليا نحو 120 ألف إصابة بكورونا، و15 حالة وفاة تقريبا حتى أمس الجمعة، في خضم أزمة كبيرة تواجهها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الخارجية الإيطالي: "نشكر الدول التي وقفت بجوارنا. مساعدتكم لن ننساها وستبقى في قلوبنا. سنصبح في وضع جيد بسبب وقوف تلك الدول بجوارنا. أشكر الحكومات التي تساعدنا باستيراد وشراء ما نحتاجه بنفس سعر السوق".

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