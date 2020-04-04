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"الإعلاميين" تنعى كبيرة محرري قطاع الأخبار "هدى ذكري"

05:41 م السبت 04 أبريل 2020
"الإعلاميين" تنعى كبيرة محرري قطاع الأخبار "هدى ذكري"

هدى ذكري

كتب- مصطفى علي:

نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، الإعلامية "هدى ذكري" كبيرة المحرريين في قطاع الأخبار بماسبيرو.
وقال نقيب الإعلاميين في بيان: "فقدنا مثالًا واضحًا في الالتزام بالعمل، إلى جانب أنها كانت على درجة عالية من المهنية في العمل، رحم الله الزميلة هدى ذكري، وألهمنا وذويها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".
هدى ذكري نقابة الإعلاميين طارق سعدة ماسبيرو

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