جامعة القاهرة: واقعة المعهد القومي للأورام كارثة لكنها متوقعة وأجرينا تحاليل لـ1000 شخص

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، إنه تم إرسال 17 شخصا مصابا من الطاقم الطبي للمعهد القومي للأورام، إلى العزل الصحي.

وأضاف علم الدين، لمصراوي، اليوم السبت، أنه تم إجراء تحاليل pcr للجميع في المعهد بلا استثناء وشلمت التحاليل ما يقرب من 1000 شخص ما بين أطباء وممرضين وعاملين ونحو 60 من المرضى في المعهد.

وأوضح المتحدث باسم جامعة القاهرة، أنه في غضون الغد ستظهر نتائج التحاليل للجميع، لافتًا إلى أنه لا توجد إصابات جديدة بخلاف الـ17 المعلن عنهم.

ووصف الدكتور محمود علم الدين الأمر بالكارثة لكنها متوقعة، وأن جميع الأطقم الطبية في العالم معرضة للإصابة بالفيروس حيث إن 12% من الإصابات في إيطاليا كانت من نصيب ​الأطقم الطبية.