القوى العاملة: 207 ملايين دولار معاشات وتحويلات المصريين بالأردن خلال 3 شهر

كتب - يوسف عفيفي:

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن إجمالي المستحقات المالية المحصلة، والضمان والمعاشات، وتحويلات المصريين العاملين بالأردن خلال الربع الأول من العام الحالي (يناير - مارس 2020) بلغت 207 ملايين و914 ألفا و88 دولارا، فضلا عن توفير 157 فرصة عمل، وبلغ إجمالي من صوبوا أوضاعهم 121ألفا و196 عاملا في مختلف المجالات.

وبحسب ببان اليوم، تلقى الوزير تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، أشار فيه المستشار العمالي بالسفارة طلعت السيد، إل أن مبلع الـ 207 ملايين و914 ألفا و88 دولارا، تمثلت في 206 ملايين دولار تحويلات مالية للمصريين العاملين ، ومليون و908 ألاف و392 دولارا رواتب تقاعدية مستحقة لأصحابها من الضمان والمعاشات، فضلا عن 5 ألاف و696 دولارا مستحقات محصلة للعاملين من حل شكواهم.

وأوضح المستشار العمالي، أن الـ 157 فرصة عمل تمثلت في 94 فرصة عمل تم توفيرها بالداخل، و63 عقدا تم اعتمادها للمصريين للعمل بالأردن، مشيرا إلى أن إجمالي الشكاوي التي تلقاها المكتب 36 شكوي، تم تسوية 18 منها وديا، وتم إحالة 5 شكاوى للقضاء، وما زالت 13 شكوى قيد البحث والدراسة.

وأجرى المكتب، زيارات ولقاءات واستشارات بلغت 1121 منها 1025 استشارات عمالية، و61 زيارة خاصة بالجهات الحكومية المعنية لحل مشاكل العمال، و21 زيارة ميدانية للمنشآت وأصحاب الأعمال لمتابعة مطالب المصريين العاملين بهذه المنشآت، و12 لقاءً مع التجمعات العمالية.