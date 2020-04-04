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اليوم.. زيارة افتراضية لمقبرة الملكة مرس عنخ الثالثة حفيدة الملك خوفو

03:41 م السبت 04 أبريل 2020
اليوم.. زيارة افتراضية لمقبرة الملكة مرس عنخ الثالثة حفيدة الملك خوفو

زيارة افتراضية لمقبرة الملكة مرس عنخ الثالثة

كتب- محمد عاطف:

تطلق وزارة السياحة والآثار، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم السبت، زيارة افتراضية جديدة، على مواقعها الرسمي على شبكة الانترنت وشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وموقع Experience Egypt.

وبحسب بيان، يأتي ذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار أمس بالتعاون مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية لزيارات بعض المواقع الأثرية المصرية عبر الصفحات الرسمية للوزارة على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ليكون شعار هذه الزيارات

‏Experience Egypt from Home

‏Stay Home

‏Stay Safe

وسيتم اليوم عرض مقبرة الملكة مرس عنخ الثالثة حفيدة الملك خوفو، صاحب الهرم الأكبر وابنة الملكة حتب حرس الثانية، وربما كانت زوجة الملك خفرع أو منكاورع.

دُفنت مرس عنخ في مقبرة صخرية فريدة بجوار هرم خوفو جدرانها مزينة بمناظر ملونة تصور الملكة وعائلتها الملكية، وكذلك الخدم والحرفيين والكهنة.

كما تصور المناظر الأثاث الجنائزي الخاص بالملكة و التي من الممكن أن يكون تم وضعها في مقبرتها مثل التماثيل والأثاث وصناديق تحتوي على الطعام وملابس ومجوهرات بالإضافة إلى صورة للتابوت الخاص بها والمصنوع من الجرانيت الأسود والذي تم العثور عليه بالفعل في غرفة الدفن بمقبرتها.

المتحف المصري وزارة السياحة الملك خوفو مرس عنخ الثالثة

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