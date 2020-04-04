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وزيرة الصحة تصل إيطاليا (فيديو)

02:42 م السبت 04 أبريل 2020
وزيرة الصحة تصل إيطاليا (فيديو)

الدكتورة هالة زايد

كتب - أحمد جمعة:

نشر وزير الخارجية الإيطالي، يوجي دي مايو، فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، لاستقبال الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان اليوم السبت.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية، اليوم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه القوات المسلحة بإعداد وتجهيز طائرتين عسكريتين تحملان كميات من المستلزمات الطبية والبدل الواقية ومواد التطهير مقدمة من مصر إلى إيطاليا.

يأتي ذلك في إطار العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين الدولتين الصديقتين، وهو ما سيساهم في تخفيف العبء عن دولة إيطاليا في محنتها الحالية خاصة في ظل النقص الحاد لديها في الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية، خاصة مع سرعة انتشار فيروس كورونا وارتفاع معدل الإصابات والوفيات فى إيطاليا.

هالة زايد وزير الخارجية الإيطالي يوجي دي مايو إيطاليا

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