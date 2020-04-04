طائرتان عسكريتان.. الرئاسة: أدوية ومستلزمات وبدل واقية من مصر لإيطاليا
كتب- محمد سامي:
قال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إنه وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أعدت القوات المسلحة وجهزت طائرتين عسكريتين تحملان كميات من المستلزمات الطبية والبدل الواقية ومواد التطهير مقدمة من مصر إلى إيطاليا، في إطار العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين الدولتين الصديقتين، وهو ما سيساهم في تخفيف العبء عن دولة إيطاليا في محنتها الحالية خاصة في ظل النقص الحاد لديها في الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية، خاصة مع سرعة انتشار فيروس كورونا وارتفاع معدل الإصابات والوفيات فى إيطاليا.
وتأتى تلك المساعدات انطلاقًا من دور مصر الرائد تجاه الدول الصديقة في مختلف أنحاء العالم، وتقديم الدعم والتضامن الدائم فى أوقات المحن والأزمات.
صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
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