أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

رئيس جهاز دمياط الجديدة: إغلاق شاطئ المدينة لمنع تجمعات المصطافين

02:33 م السبت 04 أبريل 2020
رئيس جهاز دمياط الجديدة: إغلاق شاطئ المدينة لمنع تجمعات المصطافين

جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إن إدارة الأمن بالجهاز قامت وبالتنسبق الكامل مع مديرية أمن دمياط بإغلاق شاطئ مدينة دمياط الجديدة أمام سكان المدينة ورواد الشاطئ لمنع التجمعات ومواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك تفعيلا للقرار المتخذ بإغلاق الشاطيء اعتبارا من السبت الماضي وحتي إشعار آخر للحفاظ علي صحة سكان المدينة.

وناشد رجب، في بيان اليوم، سكان المدينة بالتزام المنازل خلال تلك الفترة لحماية أنفسهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى لمنع التجمعات والحد من إنتشار الفيروس ولتسهيل مهمة الدولة في التعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس الجهاز مواصلة إدارتي التنمية والأمن بالجهاز بالإشتراك مع شرطة التعمير وبالتنسيق مع قسم شرطة مدينة دمياط الجديدة شن الحملات المكبرة على المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمحال التجارية للتأكد من الإلتزام بتنفيذ القرارات الصادرة بشأن الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق متصل شدد المهندس محمد رجب، علي إدارة التنمية بالجهاز وشركات النظافة العاملة بالمدينة الإستمرار في حملات تطهير وتعقيم الشوارع والمؤسسات العامة بالمدينة.

جهاز تنمية مدينة دمياط غلاق شاطئ منع تجمعات المصطافين

الخبر التالى:

طائرتان عسكريتان.. الرئاسة: أدوية ومستلزمات وبدل واقية لإيطاليا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 985

    عدد المصابين

  • 216

    عدد المتعافين

  • 66

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1085989

    عدد المصابين

  • 227760

    عدد المتعافين

  • 58225

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزيرة الصحة تصل إيطاليا (فيديو)